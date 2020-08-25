В случае гуманитарной катастрофы: Кравчук о возможности подачи воды в Крым

25 августа, 2020, 11:31

По словам первого президента Украины, главы украинской делегации в ТКГ, Леонида Кравчука, государство готово начать поставки воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы

Об этом первый президент Леонид Кравчук заявил в эфире "Украинского радио".

"Если какая-то гуманитарная катастрофа произойдет, связанная с водой, то людям можем дать воду", - заявил председатель Украине в трехсторонней контактной группе.

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В то же время, Кравчук отметил, что граждане Украины "в жизни никогда" не пойдут на поставку воды "промышленным предприятиям, военным базам и т.д.".

Напомним, 20 августа президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о поставках воды в оккупированный Крым никто не рассматривает

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