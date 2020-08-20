Зеленский: Сейчас о воде в аннексированный Крым никто не говорит

20 августа, 2020, 19:47

Об этом президент сказал в комментарии Радио Свобода .

"Мы не муссируем этот вопрос, мы сейчас не говорим о какой-либо подаче воды в Крым. Я не знаю, кто поднимает этот вопрос", - отметил Зеленский.

Он отметил, что в Украине "очень много проблем, но все поднимают вопросы следующие: подача воды в Крым, что будет с украинским языком, что будет с нашей религией".

"Все будет нормально, украинский язык - государственный, сейчас о воде в Крым никто не говорит, Крым вернется, все - будет", - добавил Зеленский.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что воду в Крым нельзя подавать даже в обмен на освобождение людей, поскольку на полуострове неисчерпаемый потенциал для пополнения "обменного фонда".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Крыму нет проблем с водой для населения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает возможность подачи пресной воды с материковой части в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

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