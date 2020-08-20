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Espreso.tvОбществоЗеленский: Сейчас о воде в аннексированный Крым никто не говорит

Зеленский: Сейчас о воде в аннексированный Крым никто не говорит

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о поставках воды в оккупированный Крым никто не рассматривает

Об этом президент сказал в комментарии Радио Свобода .

"Мы не муссируем этот вопрос, мы сейчас не говорим о какой-либо подаче воды в Крым. Я не знаю, кто поднимает этот вопрос", - отметил Зеленский.

Он отметил, что в Украине "очень много проблем, но все поднимают вопросы следующие: подача воды в Крым, что будет с украинским языком, что будет с нашей религией".

"Все будет нормально, украинский язык - государственный, сейчас о воде в Крым никто не говорит, Крым вернется, все - будет", - добавил Зеленский.

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