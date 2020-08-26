Совет НБУ уволил еще одного заместителя главы регулятора

26 августа, 2020, 17:17

Совет Национального банка Украины уволил заместителя главы регулятора Романа Борисенко, который отвечал за деятельность финансово-административного и операционного блока

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, 26 августа Совет НБУ уволил Романа Борисенко с должности заместителя председателя Нацбанка с 28 августа 2020 года. На этом посту Борисенко отвечал за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора.

Отмечается, что Борисенко подал председателю НБУ Кириллу Шевченко заявление об увольнении по собственному желанию.

По информации прессслужбы, Роман Борисенко начал работу в НБУ в августе 2014 году на должности директора Департамента персонала. С октября 2016 он был заместителем главы регулятора. В сферу его управления входили вопросы финансов, операционной деятельности, управления персоналом и обеспечения деятельности регулятора.

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