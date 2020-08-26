Совет НБУ уволил еще одного заместителя главы регулятора
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, 26 августа Совет НБУ уволил Романа Борисенко с должности заместителя председателя Нацбанка с 28 августа 2020 года. На этом посту Борисенко отвечал за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора.
Отмечается, что Борисенко подал председателю НБУ Кириллу Шевченко заявление об увольнении по собственному желанию.
По информации прессслужбы, Роман Борисенко начал работу в НБУ в августе 2014 году на должности директора Департамента персонала. С октября 2016 он был заместителем главы регулятора. В сферу его управления входили вопросы финансов, операционной деятельности, управления персоналом и обеспечения деятельности регулятора.
- Напомним, 22 июля Совет НБУ назначил заместителем главы регулятора экс-замстителя министра финансов Юрия Гелетия, который отвечает за работу блока "Рыночные операции". Ранее эту должность занимал Олег Чурий, срок полномочий которого истек 10 июля.
- В конце июля Совет НБУ уволил с должности заместителя главы Нацбанка Сергея Холода по собственному желанию. Холод отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение». Позже Совет регулятора назначил на эту должность Алексея Шабана.
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