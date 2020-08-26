 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПоджог авто "Схем": полиция задержала двух подозреваемых, еще двое - в розыске, - Аваков

Поджог авто "Схем": полиция задержала двух подозреваемых, еще двое - в розыске, - Аваков


фото: rfe
26 августа задержали двух подозреваемых в поджоге авто журналистов проекта "Схемы"

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге, передает "Укринформ".

"Хочу сообщить, что сегодня утром работники Национальной полиции задержали людей, которые организовали поджог автомобиля программы "Схемы". После обысков нашли соответствующие неопровержимые доказательства. Один из них - это житель Луганской области, его сообщник - киевлянин. Еще двое установлены и объявлены в розыск ", - отметил Аваков.

Министр подчеркнул, что нападения на журналистов считаются "особым видом преступлений, к которым государство должно относиться с особой тщательностью".

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новини Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 августа, 2020 среда

больше новостей

26 августа, 2020 среда

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать