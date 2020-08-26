Поджог авто "Схем": полиция задержала двух подозреваемых, еще двое - в розыске, - Аваков

26 августа, 2020, 16:00

26 августа задержали двух подозреваемых в поджоге авто журналистов проекта "Схемы"

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге, передает "Укринформ".

"Хочу сообщить, что сегодня утром работники Национальной полиции задержали людей, которые организовали поджог автомобиля программы "Схемы". После обысков нашли соответствующие неопровержимые доказательства. Один из них - это житель Луганской области, его сообщник - киевлянин. Еще двое установлены и объявлены в розыск ", - отметил Аваков.

Министр подчеркнул, что нападения на журналистов считаются "особым видом преступлений, к которым государство должно относиться с особой тщательностью".

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".

Журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач заявил, что за этим авто следили работники Управления госохраны. В УГО отрицали слежение за журналистами.

Нацполиция открыла дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

В МВД пообещали "объективное расследование" поджога и возможного прослушивания Ткача.

Появилось видео поджога автомобиля "Схем".

Утром 26 августа Аваков сообщил о задержании первого подозреваемого в поджоге авто журналистов

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