В Броварах ночью сожгли авто проекта журналистских расследований "Схемы"
17 августа, 2020, 08:02
В ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы"
Об этом сообщила в Facebook главный редактор программы Наталья Седлецкая.
По словам Седлецкой, поджог совершили около 00:30.
"Сотруднику программы расследований" Схемы "сожгли авто. Борис Мазур - наш неизменный водитель и постоянный участник съемочной группы. Это случилось под его домом в Броварах в половине первого ночи, машина восстановлению не подлежит. На месте работает полиция.", - рассказала Седлецкая .
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