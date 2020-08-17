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Espreso.tvОбществоВ Броварах ночью сожгли авто проекта журналистских расследований "Схемы"

В Броварах ночью сожгли авто проекта журналистских расследований "Схемы"

В ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы"

Об этом сообщила в Facebook главный редактор программы Наталья Седлецкая.

По словам Седлецкой, поджог совершили около 00:30.

"Сотруднику программы расследований" Схемы "сожгли авто. Борис Мазур - наш неизменный водитель и постоянный участник съемочной группы. Это случилось под его домом в Броварах в половине первого ночи, машина восстановлению не подлежит. На месте работает полиция.", - рассказала Седлецкая .

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