Полиция задержала подозреваемого в поджоге авто журналистов программы "Схемы", - Аваков
26 августа, 2020, 09:45
Министр внутренних дел сообщил, что в совершении преступления подозревается житель Луганщины
Сегодня утром Национальная полиция Украина задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов программы "Схемы".
Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По его словам, изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства.
"Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали впоследствии", - сообщил Аваков.
- Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".
- Журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач заявил, что за этим авто следили работники Управления госохраны. В УГО отрицали слежку за журналистами.
- Нацполиция открыла дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
- В МВД пообещали "объективное расследование" поджога и возможной прослушки Ткача.
- Появилось видео поджога автомобиля "Схем".
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