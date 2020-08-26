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Espreso.tvОбществоПолиция задержала подозреваемого в поджоге авто журналистов программы "Схемы", - Аваков

Полиция задержала подозреваемого в поджоге авто журналистов программы "Схемы", - Аваков


фото: Національна поліція України
Министр внутренних дел сообщил, что в совершении преступления подозревается житель Луганщины
Сегодня утром Национальная полиция Украина задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов программы "Схемы".
 
Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
 
По его словам, изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства.

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"Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали впоследствии", - сообщил Аваков.
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