Полиция задержала подозреваемого в поджоге авто журналистов программы "Схемы", - Аваков

26 августа, 2020, 09:45

Министр внутренних дел сообщил, что в совершении преступления подозревается житель Луганщины

Сегодня утром Национальная полиция Украина задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов программы "Схемы".

Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.







По его словам, изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства.