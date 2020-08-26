Останется кто-то один: президент "Барселоны" готов уйти в отставку ради Месси

26 августа, 2020, 12:36

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу готов уйти в отставку, чтобы Лионель Месси остался в испанском клубе

Об этом сообщает BBC.

Аргентинец сообщил руководству "Барсы" по факсу о своем желании уйти. Он намерен воспользоваться своим правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

В контрактном соглашении прописана возможность бесплатно покинуть клуб, но эта опция действует до 30 мая. В конце прошлой весны 33-летний Месси планировал остаться в Испании. Боссы "Барселоны" убеждены, что у аргентинца нет юридических прав безвозмездно разорвать контракт в одностороннем порядке.

Ради того, чтобы аргентинец передумал и остался в клубе - президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу готов уйти в отставку.

В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.

Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.