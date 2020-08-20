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Espreso.tvСпортСегодня решится будущее Месси в "Барселоне"

Сегодня решится будущее Месси в "Барселоне"


фото: Getty Images
Сегодня, 20 августа, новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман проведет встречу с Лионелем Месси

Об этом сообщает Marca .

На встрече в Барселоне будет обсуждаться будущее аргентинца в клубе. Новоиспеченный тренер узнал, что Лионель Месси размышляет о своем будущем в "Барсе" после поражения от мюнхенской "Баварии" (2: 8). Ради встречи с Рональдом Куманом аргентинец прервал свой отпуск.

В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.

Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.

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