Сегодня решится будущее Месси в "Барселоне"
Об этом сообщает Marca .
На встрече в Барселоне будет обсуждаться будущее аргентинца в клубе. Новоиспеченный тренер узнал, что Лионель Месси размышляет о своем будущем в "Барсе" после поражения от мюнхенской "Баварии" (2: 8). Ради встречи с Рональдом Куманом аргентинец прервал свой отпуск.
В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.
Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.
- 19 августа президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что аргентинский футболист Лионель Месси намерен завершить карьеру в каталонском клубе.
- 19 августа испанский футбольный клуб "Барселона" назначил Рональда Кумана новым главным тренером .
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