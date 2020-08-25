 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский предложил облегчить въезд в Украину белорусам

Зеленский предложил облегчить въезд в Украину белорусам


фото: president.gov.ua
25 августа на селекторном совещании президент Владимир Зеленский предложил облегчить въезд в Украину гражданам Беларуси

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что на селекторном совещании обсуждали правила въезда в Украину и регламент запрета въезда в государства для иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии.

Читайте также: Противостояние может длиться до двух месяцев, - Бессмертный о протестах в Беларуси

Президент Зеленский отметил, что для граждан соседней Беларуси следует предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.

Читайте также: Лукашенко предупредит Зеленского и европейских лидеров об "ответственности за разжигание беспорядков" в Беларуси

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - надо учитывать все", - подчеркнул он.

  • Напомним, ранее украинский политик и дипломат Роман Бессмертный заявил, что Украине необходимо пересмотреть миграционную политику с Беларусью из-за возможного потока политических беженцев из страны

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новини Еспресо

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

25 августа, 2020 вторник

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать