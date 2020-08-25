Зеленский предложил облегчить въезд в Украину белорусам

25 августа, 2020, 15:01

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что на селекторном совещании обсуждали правила въезда в Украину и регламент запрета въезда в государства для иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии.

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Президент Зеленский отметил, что для граждан соседней Беларуси следует предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.

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"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - надо учитывать все", - подчеркнул он.

Напомним, ранее украинский политик и дипломат Роман Бессмертный заявил, что Украине необходимо пересмотреть миграционную политику с Беларусью из-за возможного потока политических беженцев из страны

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