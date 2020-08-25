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Espreso.tvМирПротивостояние может длиться до двух месяцев, - Бессмертный о протестах в Беларуси

Противостояние может длиться до двух месяцев, - Бессмертный о протестах в Беларуси


фото: reuters
Дипломат, экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный заявил, что с первого дня спецназ РФ участвовал в подавлении белорусских протестующих и это подтверждено маркировкой - шевронами и опознавательными знаками

Об этом он в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV .

"Противостояние, так называемое, может продлиться до двух месяцев. Этот период, когда стороны набрали сил и заняли позиции. Общество заняло праведную позицию, а диктатору некуда деваться. Оно может продержаться до двух месяцев. Если в ситуацию не вмешивается внешний фактор", - заявил Бессмертный.

По его словам, с внешним фактором сейчас происходят опасные вещи.

"Параллельно развивается ситуация по приведению войск на западной границе Беларуси в полную боевую готовность, передислокации туда войск. Это все театр, которым прикрывается мероприятие на территорию Республики Беларусь войск РФ. Они и так с первого дня, спецназ РФ, участвовал в подавлении протестующих. И это подтверждено не только ненавистью, которую демонстрирует якобы спецназ Беларуси в отношении протестующих, а и маркировкой - шевронами, опознавательными знаками. Не обращайте внимание, что белорусы и Европейские государства, и деятели стыдливо избегают этого вопроса. Избегают они по той якобы простой вещи, ведь считают, что это имеет правовые основания ", - заявил Бессмертный.

Он отметил, что правовыми основаниями этого является Соглашение о союзном государстве между РФ и Республикой Беларусь и соглашение о взаимопомощи между МВД РФ и МВД Беларуси.

"Там есть позиция, что для обеспечения общественного порядка и государственной границы стороны могут оказывать помощь личным составом, техникой. Это будто оправдание того, что происходит сейчас", - отметил екпосол.

По словам Бессмертного, всеми международными пактами запрещено регулярное применение войск соседнего государства против протестующих людей, тем больше тех, кто выходит с мирным протестом и отстаивает свое право избирать и быть избранными.

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