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Espreso.tvОбществоЛукашенко предупредит Зеленского и европейских лидеров об "ответственности за разжигание беспорядков" в Беларуси

Лукашенко предупредит Зеленского и европейских лидеров об "ответственности за разжигание беспорядков" в Беларуси


фото: belta
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МИД предупредить Владимира Зеленского и лидеров других европейских стран об ответственности "за разжигание беспорядков"

Об этом он сообщил на заседании СНБО, сообщает БелТА.

"Им (лидерам европейских государств, - ред.) просто надо рассказать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский... Чтобы они знали, что происходили в Беларуси, официальную точку зрения... И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков", - заявил Лукашенко.

Он уточнил, что "финансирование беспорядков - это и есть разжигание".

Лукашенко добавил, что "они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если это произойдет".

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