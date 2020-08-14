"Тезис придумала российская пропаганда": Кулеба заявил, что гуманитарного кризиса с водой в Крыму нет

14 августа, 2020, 15:27

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что гуманитарного кризиса с водой в оккупированном Крыму нет, а этот тезис придумала российская пропаганда для того, чтобы убеждать мир, что надо подать воду в Крым

Об этом он сообщил в интервью UA: Украинское радио .

Кулеба отметил, что в Крыму существует кризис с поставками воды на военные базы и для тяжелой промышленности.

"Гуманитарного кризиса с водой в Крыму нет. Этот тезис о гуманитарном кризисе придумала российская пропаганда для того, чтобы убеждать мир, что надо подать воду в Крым. Люди, проживающие в Крыму, имеют доступ к воде, и поэтому повторение нарратива о гуманитарном кризисе - это как раз усиление российского сигнала", - отметил министр.

По его словам, в случае, если проблемы с водоснабжением будут касаться населения, Украина подумает, как можно помочь.

"Но я хочу подчеркнуть, что в соответствии с международным правом полную ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант. Поэтому мы абсолютно уверенно и спокойно говорим о том, что восстановление подачи воды в Крым возможно лишь в контексте деоккупации полуострова", - отметил Кулеба.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что восстановить водоснабжение в оккупированный Крым возможно в случае гуманитарной катастрофы.

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