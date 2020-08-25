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Espreso.tvОбществоВ порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров с опасными химикатами

В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров с опасными химикатами

Военнослужащие ливанской армии обнаружили на территории морского порта Бейрута 79 контейнеров с опасными химикатами

Об этом сообщает пресс-служба армии Ливана.

Названия опасных веществ пока не раскрываются.

"Спецподразделение инженерных сил вместе с группой французских экспертов в ходе обследования территории порта с 14 по 22 августа обнаружили сначала 25 контейнеров с потенциально опасными химическими веществами, а затем еще 54 контейнера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные приняли все необходимые меры предосторожности, учитывая, что утечка химикатов представляет угрозу для жизни.

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