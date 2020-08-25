В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров с опасными химикатами

25 августа, 2020, 12:10

Военнослужащие ливанской армии обнаружили на территории морского порта Бейрута 79 контейнеров с опасными химикатами

Об этом сообщает пресс-служба армии Ливана.

Названия опасных веществ пока не раскрываются.

"Спецподразделение инженерных сил вместе с группой французских экспертов в ходе обследования территории порта с 14 по 22 августа обнаружили сначала 25 контейнеров с потенциально опасными химическими веществами, а затем еще 54 контейнера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные приняли все необходимые меры предосторожности, учитывая, что утечка химикатов представляет угрозу для жизни.

4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва.

Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.

Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 000 людей без жилья, ущерб оценивается более чем в $ 3 млрд.

В городе вспыхнули антиправительственные протесты .

По данным СМИ, спецслужбы Ливана в июле этого года предупреждали власти страны о взрывчатых веществах в порту Бейрута, которые могут разрушить город.