После встречи с новым тренером Месси не видит своего будущего в "Барселоне"
Об этом сообщает rac1.cat.
Вчера, 20 августа, вечером состоялась встреча звездного аргентинца и нового тренера "Барселоны" Рональда Кумана. Новоиспеченный тренер узнал, что Лионель Месси размышляет о своем будущем в "Барсе" после поражения от мюнхенской "Баварии" (2: 8). Ради встречи с Куманом аргентинец прервал свой отпуск.
Форвард сказал нидерландском тренеру, что сейчас не видит своего будущего в "Барселоне". Признался, что скорее видит себя в другом месте чем в "Барсе". Лионель Месси понимает трудности своего возможного трансфера через действующий контракт.
В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.
Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.
- 20 августа стало известно, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман проведет встречу с Лионелем Месси .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-