После встречи с новым тренером Месси не видит своего будущего в "Барселоне"

21 августа, 2020, 09:36

Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси уверен в своем будущем в испанском топ-клубе

Об этом сообщает rac1.cat.

Вчера, 20 августа, вечером состоялась встреча звездного аргентинца и нового тренера "Барселоны" Рональда Кумана. Новоиспеченный тренер узнал, что Лионель Месси размышляет о своем будущем в "Барсе" после поражения от мюнхенской "Баварии" (2: 8). Ради встречи с Куманом аргентинец прервал свой отпуск.

Форвард сказал нидерландском тренеру, что сейчас не видит своего будущего в "Барселоне". Признался, что скорее видит себя в другом месте чем в "Барсе". Лионель Месси понимает трудности своего возможного трансфера через действующий контракт.

В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.

Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.

20 августа стало известно, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман проведет встречу с Лионелем Месси .