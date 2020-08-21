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Espreso.tvСпортПосле встречи с новым тренером Месси не видит своего будущего в "Барселоне"

После встречи с новым тренером Месси не видит своего будущего в "Барселоне"


фото: Getty Images
Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси уверен в своем будущем в испанском топ-клубе

Об этом сообщает rac1.cat.

Вчера, 20 августа, вечером состоялась встреча звездного аргентинца и нового тренера "Барселоны" Рональда Кумана. Новоиспеченный тренер узнал, что Лионель Месси размышляет о своем будущем в "Барсе" после поражения от мюнхенской "Баварии" (2: 8). Ради встречи с Куманом аргентинец прервал свой отпуск.

Форвард сказал нидерландском тренеру, что сейчас не видит своего будущего в "Барселоне". Признался, что скорее видит себя в другом месте чем в "Барсе". Лионель Месси понимает трудности своего возможного трансфера через действующий контракт.

В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.

Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.

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