Лукашенко отрицает наличие российских войск в Беларуси
19 августа, 2020, 13:23
Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг присутствие иностранных войск в стране
Об этом сообщает БелТА.
"Откровенная ложь в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники - неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать , что они с российской границы в Оршу двигаются ", - отметил он.
Лукашенко отрицает то, что иностранные войска присутствуют в стране: "Сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет".
- В России заметили колонны военной техники , которые двигались в сторону Беларуси.
- В районе белорусского города Орша зафиксирована колонна военной техники.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-