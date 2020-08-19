Лукашенко отрицает наличие российских войск в Беларуси

19 августа, 2020, 13:23

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг присутствие иностранных войск в стране

Об этом сообщает БелТА.

"Откровенная ложь в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники - неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать , что они с российской границы в Оршу двигаются ", - отметил он.

Лукашенко отрицает то, что иностранные войска присутствуют в стране: "Сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет".

В России заметили колонны военной техники , которые двигались в сторону Беларуси.

В районе белорусского города Орша зафиксирована колонна военной техники.