В РФ заметили военную технику на дорогах в направлении Беларуси

17 августа, 2020, 10:09

В России заметили колонны военной техники, которые двигались в сторону Беларуси

Об этом сообщают расследователи Conflict Intelligence Team.

Одну из колонну заметили на трассе Санкт-Петербург - Псков. В ней было около 30-40 военных грузовиков.

"Штатная емкость одного" автозаке "- около 20 человек. Таким образом, только из Петербурга может ехать не менее 600 бойцов (для сравнения, общая численность всего белорусского ОМОНа - 1500 человек)", - заявили в СИТ.

Другую колонну зафиксировали в направлении Беларуси со стороны Москвы. Вся техника движется без опознавательных знаков.

"Пока неизвестно, пересекли эти машины границу с Беларусью", - говорится в сообщении.