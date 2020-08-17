В РФ заметили военную технику на дорогах в направлении Беларуси
17 августа, 2020, 10:09
В России заметили колонны военной техники, которые двигались в сторону Беларуси
Об этом сообщают расследователи Conflict Intelligence Team.
Одну из колонну заметили на трассе Санкт-Петербург - Псков. В ней было около 30-40 военных грузовиков.
"Штатная емкость одного" автозаке "- около 20 человек. Таким образом, только из Петербурга может ехать не менее 600 бойцов (для сравнения, общая численность всего белорусского ОМОНа - 1500 человек)", - заявили в СИТ.
Другую колонну зафиксировали в направлении Беларуси со стороны Москвы. Вся техника движется без опознавательных знаков.
"Пока неизвестно, пересекли эти машины границу с Беларусью", - говорится в сообщении.
- 12 августа на территории Беларуси был самолет Воздушно-космических сил Российской Федерации.
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