Со стороны российской границы в направлении Минска едет колонна военной техники, - журналист
17 августа, 2020, 13:29
В районе белорусского города Орша зафиксирована колонна военной техники
Об этом написал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.
"В районе Орши зафиксирована мощная военная колонна, которая движется со стороны российской границы в направлении Минска. Точно неизвестно, это российские военные или белорусские", - написал он.
Он добавил, что в любом случае, тяжелая армейская техника движется к центру протестов в Беларуси.
- В России заметили колонны военной техники , которые двигались в сторону Беларуси.
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