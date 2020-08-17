Со стороны российской границы в направлении Минска едет колонна военной техники, - журналист

17 августа, 2020, 13:29

В районе белорусского города Орша зафиксирована колонна военной техники

Об этом написал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

"В районе Орши зафиксирована мощная военная колонна, которая движется со стороны российской границы в направлении Минска. Точно неизвестно, это российские военные или белорусские", - написал он.

Он добавил, что в любом случае, тяжелая армейская техника движется к центру протестов в Беларуси.

В России заметили колонны военной техники , которые двигались в сторону Беларуси.