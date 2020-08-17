 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСо стороны российской границы в направлении Минска едет колонна военной техники, - журналист

Со стороны российской границы в направлении Минска едет колонна военной техники, - журналист

В районе белорусского города Орша зафиксирована колонна военной техники

Об этом написал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

"В районе Орши зафиксирована мощная военная колонна, которая движется со стороны российской границы в направлении Минска. Точно неизвестно, это российские военные или белорусские", - написал он.

Он добавил, что в любом случае, тяжелая армейская техника движется к центру протестов в Беларуси.

  • В России заметили колонны военной техники , которые двигались в сторону Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

17 августа, 2020 понедельник

16 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать