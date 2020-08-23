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Espreso.tvОбществоВ День Независимости над Ровно поднимут государственный флаг размером в более 200 м

В День Независимости над Ровно поднимут государственный флаг размером в более 200 м

Украинский флаг рекордных размеров поднимут в небе над Ровно завтра, 24 августа 2020 года

Сине-желтый флаг размером 216 квадратных метров поднимут в небо с помощью дронов, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ривненское Радио Трек .

Ранее этот украинский флаг установил мировой рекорд, ведь до этого никто в мире с помощью квадрокоптер не стали уже поднимать столь большие флаги.

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Флаг будут поднимать над Ровно пять раз.

Впервые флаг поднимать в парке на Счастливом в 13:00.

Затем он будет поднят над Холмом Славы в 15:00.

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В половине пятого вечера дроны поднимут сине-желтый флаг в районе автостанции "Чайка".

Над парком "Химик" знамя будут поднимать в 18:00.

И в половине восьмого вечера государственный флаг будет поднят над площадью Независимости в Киеве.

  • Напомним, вечером 22 августа на столичных Печерских холмах подняли самый большой флаг Украины.

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