Как выглядит самый большой флаг Украины на флагштоке высотой 90 м: ФОТОРЕПОРТАЖ

23 августа, 2020, 13:09



фото: Ілля Євлаш

Вечером 22 августа на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне подняли самый большой сине-желтый государственный флаг. Корреспондент Еспресо побывал на месте в День флага днем и разглядел его со всех сторон