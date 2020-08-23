Как выглядит самый большой флаг Украины на флагштоке высотой 90 м: ФОТОРЕПОРТАЖ
23 августа, 2020, 13:09
Вечером 22 августа на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне подняли самый большой сине-желтый государственный флаг. Корреспондент Еспресо побывал на месте в День флага днем и разглядел его со всех сторон
По словам городского головы Киева Виталия Кличко, флаг можно будет увидеть и ночью "практически с любой точки города".
Флагшток достигает высоты почти 90 метров, а размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
Сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного Флага.
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