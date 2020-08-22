Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость

23 августа, 2020, 08:39

Татьяна Зинченко

Дискуссии о языке не исчезают. Часто слышно, что языковым вопросом прикрывают более важные. Так ли это, накануне праздника нашей Независимости пытается выяснить Еспресо-TV

"Не начинайте языковой вопрос снова, им прикрываются вопросы важнее", - такую или подобную фразу можно услышать часто. И обидно ее слышать хотя бы ввиду того, что языковой вопрос как раз и должен быть среди важнейших. И даже уже не хочется повсеместно цитировать Лину Костенко с ее "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку в них відбирають мову".

Потому что это уже известно всем прогрессивным украинцам. Справедливости ради следует отметить, что все-таки сйчас украинский чувствует себя значительно свободнее и лучше: его значение, функциональность, наконец его красоту поняло и осознало значительно большее количество украинцев.

Из личных впечатлений: в этом году приятно удивила Одесса. На экскурсиях, в музеях, в кафе, в библиотеках, на импровизированных выставках местных мастеров, в основном, звучал украинский. Или сразу переходили на украинский, как только слышали, что к ним обращаются на украинском.

Так вопрос звучания родного языка в родной стране относится к важнейшим? Давайте разбираться!

Значительно серьезнее егомиссия - быть способом рождения тех мыслей: когда "Нет языка", человеку просто-напросто "нечем думать". "

Оксана Забужко

Как видим, писательница в вопросе языка категорична: нет языка - нет чем думать.

"Я разговариваю на украинском, потому что я украинка, и это мой родной язык. Язык является маркером идентичности, одним из очень важных. И язык живет до тех пор и постольку, пока и поскольку на нем говорят. Если языке не говорят, он замирает. Я говорю на украинском для того, чтобы мой язык жил, распостранялся, развивался и имел будущее. Украинский вообще очень сильный язык. Я думаю, что тот факт, что я с ним родилась - для меня лично большая творческая удача и, можно сказать, привилегия. Украинский - это язык, который за современный, последний период, за 200 последних лет, практически не имел постоянной политической крыши. Это язык, которым не прикрывали армию и флот. Наоборот, это язык, за который расстреливали. Как в Киеве в 1918 году, так и в Донецке в 2014-м. И то, что в этих условиях малейшего содействия этот язык не только выжил и сохранился, но и создал прекрасную литературу, наследницей которой я имею честь себя чувствовать, - показатель того, что это - очень сильный и мощный язык. Язык, за которым, что бы там не было, - будущее. Не бойтесь говорить на украинском! Думайте о будущем ", - призывает украинская писательница.

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Язык - это независимость, это безопасность, это воля!

Это в очередной раз подчеркивает Любовь Сердунич, писательница-просветительница.

"Известно: есть язык - есть государство, нация, а исчезает язык - исчезает государство и нация, - говорит она. - В имперские и советские времена украинский язык испытал большой лингвоцид, почти исчезнув на родной земле. Его держало только село. Однако крестьяне, приехавшие в город, переходили на московинський (господствующий) язык, стесняясь родного, прародительского, материнского.

Вот до какого состояния была доведена психику и сознание украинцев! Без языка нации, нет народа, - говорят люди. Но мы - есть, потому что мы - народ! И мы имеем собственный язык, который удержался благодаря нашей независимости, восстановленной в 1991 году.

Статус украинского как государственного языка закреплен в Конституции Украины. Основной Закон бережет украинский язык. Так как язык - это независимость, это безопасность, это воля А независимость - это все украинское, и язык - в том числе!

Втям же, доню і сину, Знай, вояче-герою: Мова – це наша сила, Мова – це наша зброя!"- так пламенно, поэтически заключает Любовь Сердунич свой призыв жить на родном языке.

Художники приближали независимость

Современный живописец, график, руководитель художественной студии Эдуард Межул строит ретроспективу достигнутой Независимости сквозь призму творчества, где язык, собственно слово он считает одним из главных факторов построения государства. "Творцы независимости - не только политики, имели смелость активного сопротивления, как В.Чорновил, но и люди из других областей жизнедеятельности, например философ М.Бондар или военный Г.Григоренко или поэт В.Стус", - говорит художник.

По его словам, Независимость закалялась в:

литературных чтениях запрещенных тогда произведений Лины Костенко, Нилы Крюковой и мастера слова Анатолия Паламаренко

на съемках "Теней забытых предков" в художественной команде Параджанова, Ю. Ильенко, Г.Якутовича, М.Скорика, И.Миколайчука и Л.Кадочниковои, М.Скорика

в создании и печати книг, создании украинского шрифта художником Василием Чебаником и полиграфистами Василием Квиткой и Борисом Валуенко, О.В.Снарським

на репетициях хора Гомон Лепольда Ященко

в монументальных произведениях, росписях и мозаиках Вениамина Кушнира, Виктора Зарецкого, Аллы Горской, В.Мельниченко и Ады Рыбачук

в пылкой литературе и критике И Дзюбы, Ню Винграновського, Ивана Драча, Б.Олийника, Е.Гуцала.

"Все эти художники шли разными путями и способами, - добавляет Эдуард Межул. - У кого жизнь оборвалась раньше, чем в В. Симоненко или А.Горской, кто прошел ад 27 лет ссылки, как Л.Лук.яненко, у которого день рождения был 24 августа ".

"Независимость закалялась литературно-музыкальным направлением также - от концертов в филармонии и Опере, от новаторов в музыке, уже классиков М Скорика, Е.Станковича, в Сильвестрова, Ивана Карабица, гениального Ивасюка, в трио Маренич, Тараса Петриненко, Андрея Миколайчука , Павла Дворского, Вячеслава Хурсенко. Потому что музыку нельзя было закрыть в камерах или отправить в ссылку, как и стихи недавно уважаемого на юбилее Д. Павлычко, Г.Чубая, или изъять из библиотек интеллектуальное достояние братьев Малковичей или Игоря Рымарука, или залить бетоном, как росписи А.Рыбачук и В Мельниченко ", - заключает известный современный художник Е. Межул.

Отстаивая государственность Украины, обязательно должны отстаивать и язык

"День Независимости Украины - величественный праздник, вимолен и отвоеван (к сожалению, и сейчас) украинцами на протяжении веков. И всегда эта борьба была борьбой и за свободу, и за государственность и за язык, - говорит Елена Полевецька - редактор издательского дома "Простір". -

Несомненно, мудрая мысль Ивана Огиенко, что "рідна мова - то найголовніший наріжний камінь існування народу як окремої нації: без окремої мови нема самобутнього народу", не утратила своей актуальности. Должны осознать, что, отстаивая государственность Украины, обязательно должны отстаивать и украинский язык. Постепенно, но неуклонно, необходимо преодолевать русификацию многих украинцев, силой навязанное им ярмом на шею (и не только им) тоталитарной советской системой. И хотя это звучит слишком пафосно, но только неравнодушием и совместными усилиями каждый на своем месте мы удержим независимость нашей Украины и построим ее сильной и прекрасной!" - добавляет Елена Половецька.

Три пункта в программе о языке

предлагает ввести украинский историк, доктор исторических наук Тарас Чухлиб.

"Надо создать три национальные программы относительно реального воплощения освоения украинского языка всем народом, - говорит он, - и предлагает условно их разделить на:

1) для чайников (Юг, Восток),

2) для утюгов (Центр, Север),

3) для полных кастрюль (Запад, Правобережье).

То есть должны действовать на государственном и общественном уровнях различные программы изучения и реального внедрения нашего языка, - добавляет Тарас Чухлиб. - И контроль жесткий, штрафы. На самом деле жесткая дисциплина в этом вопросе таки необходима ", - добавляет Тарас Чухлиб.

Кстати, по данным исследования Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова, проведенного в июле этого года, 97,4% украинцев считают украинский язык государственным языком Украины, причем 64,5% из них, - что он должен быть единым государственным, 15,2%, государственными должны быть украинский и русский, еще 17,7% за официальный статус русского языка в отдельных регионах.

Будь патриотом - говори на украинском!

Поскольку вопрос языка - это так же и вопрос времени (хотя сколько можно уговаривать?), давайте четко определимся, что делать, чтобы украинский язык укрепил свои корни и расцвел.

Учиться, не бояться делать ошибки, спрашивать, интересоваться.

Читать книги на украинском языке, смотреть фильмы на украинском языке, слушать украинскую музыку.

Писать на украинском языке в соцсетях.

Найти друзей, которые хотят перейти на украинский, взаимно мотивировать.

Ввести украинский в семье, учиться вместе.

С незнакомыми людьми, в магазинах, на кассах, в сфере обслуживания говорить на украинском языке.

Начать говорить с друзьями на украинском языке.

Начать говорить на работе на украинском языке.

Настроить украинский язык сайтов и техники.

Творить украинское пространство.

Поддерживать украинскую культуру и СМИ.

Пригласить других делать то же самое.

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Как бы банально это не звучало, но язык - это действительно душа народа, его интеллектуальный портрет, то единственное и неотвратимое, что объединяет всех людей, то, чем пишется история народа. Каждого народа. Мы не имеем права быть исключением.

Только полная украиноязычная Украина будет иметь шанс на успех и процветание, потому что наш язык объединяет нацию!

Фото Анатолия Борейко, сотрудника Национального музея народной архитектуры и быта Украины.