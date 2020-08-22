На Печерских холмах подняли самый большой флаг Украины
22 августа, 2020, 20:41
Вечером в субботу, 22 августа 2020 года, на киевских склонах Днепра состоялся подъем самого большого по размерам государственного флага Украины
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
С приветственным словом к собравшимся обратился киевский городской голова Виталий Кличко.
Гимн Украины во время церемонии исполнила певица Руслана.
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Гигантский флагшток сооружен в особом месте.
Установленный на Печерских холмов главный и самый большой государственный флаг Украины будет видно с многих точек столицы и днем, и ночью. Высота флагштока - около 90 метров. А размеры полотнища - 16 на 24 метра.
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