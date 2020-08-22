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Espreso.tvОбществоНа Печерских холмах подняли самый большой флаг Украины

На Печерских холмах подняли самый большой флаг Украины

Вечером в субботу, 22 августа 2020 года, на киевских склонах Днепра состоялся подъем самого большого по размерам государственного флага Украины

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

С приветственным словом к собравшимся обратился киевский городской голова Виталий Кличко.

Гимн Украины во время церемонии исполнила певица Руслана.

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Гигантский флагшток сооружен в особом месте.

Установленный на Печерских холмов главный и самый большой государственный флаг Украины будет видно с многих точек столицы и днем, и ночью. Высота флагштока - около 90 метров. А размеры полотнища - 16 на 24 метра.

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