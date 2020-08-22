Израиль просит не пускать паломников-хасидов в Умань

22 августа, 2020, 18:30

Главный уполномоченный по противодействию COVID-19 в Израиле, профессор Рони Гамза обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году

По его мнению, традиционное празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана) в нынешних обстоятельствах может стать эпицентром распространения коронавируса как в самой Украине, так и в Израиле, передает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters .

"Ожидается, что подобное собрание в такие смутные времена вызовет массовые случаи заражения туристов и местных жителей, станет тяжелым бременем для местных медицинских систем", - отметил Гамза.

Кроме того, "тысячи людей вернутся в Израиль и будут распространять вирус дальше", добавил профессор.

В этом году празднование еврейского Нового года пройдет с 18 по 20 сентября.

Против приезда хасидов выступают городские головы Черкасс и Умани.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, Украина введет технические ограничения, которые сделают невозможным приезд большого количества паломников на празднование.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb