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Espreso.tvОбществоМэр Умани зовет людей на вече из-за хасидов

Мэр Умани зовет людей на вече из-за хасидов


фото: timesofisrael.com
Мэр Умани Александр Цебрий пригласил жителей Умани к обсуждению вопроса паломников во время эпидемии COVID-19

Свое обращение он опубликовал в фейсбуке, передает Еспресо.TV .

Уважаемые жители Умани, приглашаю вас к диалогу! Всем, кому небезразлично вопрос приезда паломников-хасидов, на празднование Нового года во время карантина - жду вас ", - отметил городской голова.

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Встреча состоится сегодня, 15 августа 2020 года, по адресу: площадь Соборности, 1 (на Центральной площади, у Исполнительного комитета).

Начало 16:00.

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