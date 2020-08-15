Мэр Умани зовет людей на вече из-за хасидов
15 августа, 2020, 12:22
Мэр Умани Александр Цебрий пригласил жителей Умани к обсуждению вопроса паломников во время эпидемии COVID-19
Свое обращение он опубликовал в фейсбуке, передает Еспресо.TV .
Уважаемые жители Умани, приглашаю вас к диалогу! Всем, кому небезразлично вопрос приезда паломников-хасидов, на празднование Нового года во время карантина - жду вас ", - отметил городской голова.
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Встреча состоится сегодня, 15 августа 2020 года, по адресу: площадь Соборности, 1 (на Центральной площади, у Исполнительного комитета).
Начало 16:00.
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