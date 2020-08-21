 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПразднование Рош Ха-Шана в Умани: Украина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество, - Аваков

Празднование Рош Ха-Шана в Умани: Украина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество, - Аваков


фото: 24tv
Украина введет технические ограничения, которые сделают невозможным приезд большого количества паломников на празднование Рош Ха-Шана (еврейского Нового года) в Умань

Об этом заявил министр внутренних Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина .

"Учитывая коронавирус, чтобы прекратить спекуляции на тему о ситуации с празднованием еврейского Нового года в Умани: мы понимаем все риски, связанные с таким массовым празднованием. К сожалению, мы пока не можем себе позволить такие риски, поэтому будет введено технические ограничения и по сути празднования, каким оно было в форме последних лет, не будет ", - сказал Аваков журналистам на брифинге.

Он отметил, что дипломаты провели консультации с правительствами где, откуда едет больше паломников.

Аваков также отметил, что будут найдены механизмы регулирования процесса для тех, кто не считается с общественными интересами.

  • Напомним, 17 августа городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана - готов заблокировать въезды в город.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 августа, 2020 пятница

больше новостей

21 августа, 2020 пятница

20 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать