Празднование Рош Ха-Шана в Умани: Украина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество, - Аваков

21 августа, 2020, 10:56

Украина введет технические ограничения, которые сделают невозможным приезд большого количества паломников на празднование Рош Ха-Шана (еврейского Нового года) в Умань

Об этом заявил министр внутренних Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина .

"Учитывая коронавирус, чтобы прекратить спекуляции на тему о ситуации с празднованием еврейского Нового года в Умани: мы понимаем все риски, связанные с таким массовым празднованием. К сожалению, мы пока не можем себе позволить такие риски, поэтому будет введено технические ограничения и по сути празднования, каким оно было в форме последних лет, не будет ", - сказал Аваков журналистам на брифинге.

Он отметил, что дипломаты провели консультации с правительствами где, откуда едет больше паломников.

Аваков также отметил, что будут найдены механизмы регулирования процесса для тех, кто не считается с общественными интересами.

Напомним, 17 августа городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана - готов заблокировать въезды в город.