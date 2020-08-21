Празднование Рош Ха-Шана в Умани: Украина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество, - Аваков
Об этом заявил министр внутренних Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина .
"Учитывая коронавирус, чтобы прекратить спекуляции на тему о ситуации с празднованием еврейского Нового года в Умани: мы понимаем все риски, связанные с таким массовым празднованием. К сожалению, мы пока не можем себе позволить такие риски, поэтому будет введено технические ограничения и по сути празднования, каким оно было в форме последних лет, не будет ", - сказал Аваков журналистам на брифинге.
Он отметил, что дипломаты провели консультации с правительствами где, откуда едет больше паломников.
Аваков также отметил, что будут найдены механизмы регулирования процесса для тех, кто не считается с общественными интересами.
- Напомним, 17 августа городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана - готов заблокировать въезды в город.
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