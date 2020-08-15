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Espreso.tvОбществоМэр Черкасс призвал Зеленского не пускать хасидов в Украину

Мэр Черкасс призвал Зеленского не пускать хасидов в Украину


фото: facebook
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал президента Украины Владимира Зеленского запретить хасидам посещать Умань

Об этом Бондаренко написал в facebook.

По словам городского головы Черкасс, массовый приезд паломников на Рош ха-Шана несет угрозу заражения украинцев коронавирусом.

"Нас возмущает история с принятием решения по хасидам. Получается, украинцы сейчас не имеют права свободно посетить Израиль и США, где уровень эпидемической угрозы значительно выше украинского. А вот тамошние граждане имеют право приехать в украинский город и свободно праздновать здесь религиозный праздник. Десятки тысяч людей, которые могут быть носителями COVID-19, несут угрозу населению не только Умани, Черкасчины, но и всей Украины", - написал Бондаренко.

По его мнению, это ставит украинцев в несправедливое положение перед иностранцами.

"Украинцам запрещали праздники, лишали права на работу, достойную жизнь, запрещали работу учреждений культуры, досуга. Но все это почему-то разрешено иностранным гражданам на территории Украины", - возмутился Бондаренко.

"Мы обращаемся к президенту Зеленскому как к гаранту наших прав. Господин президент, вмешайтесь в ситуацию. Услышьте мнение громад", - призвал мэр Черкасс.

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