"Завтра выходит каждый". Оппозиция зовет на "Марш новой Беларуси"

22 августа, 2020, 23:08

В воскресенье, 23 августа 2020 года, объединенная белорусская оппозиция намерена провести мегаакцию "Марш новой Беларуси"

Об этом со ссылкой на телеграмм канал Nexta_TV, где публикуются программные статьи и инструкции для борцов с режимом Лукашенко, передает Еспресо.TV .

Место встречи - площадь Независимости в Минске. Те же, кто не сможет приехать, должны собираться вместе с местными органами власти по месту жительства.

Вместе с тем, оргкомитет акции призывает белорусов в как можно большем количестве прибыть именно в Минск.

В том случае, если их автоколонны не пропустит ГАИ, "просто перекрывайте трассу и устраивайте митинг прямо на шоссе". "Если в Минск недалеко, попробуйте заблокировать дорогу и дружно пойти пешком", - добавляют организаторы.

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Три главных требования протестующих остаются неизменными:

"Свободу всем задержанным и политзаключенным, суд над виновными в пытках и убийствах, отставка Лукашенко".

"Белорусы, вопрос нашей победы зависит только от времени. У нас есть четкий план того, как избавиться оккупантов с минимальными потерями. Если продолжим объединяться в единую силу, то режим рухнет гораздо быстрее", - отмечают в белорусской оппозиции.

Напомним, завтра Координационный Совет Беларуси представит правовой алгоритм устранения Лукашенко.

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