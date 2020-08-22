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Espreso.tvМирЗавтра Координационный Совет Беларуси представит правовой алгоритм устранения Лукашенко

Завтра Координационный Совет Беларуси представит правовой алгоритм устранения Лукашенко

Павел Латушко
фото: ТUТ.by
Вечером в субботу, 22 августа 2020 года, со сторонниками мирной революции, которые ежедневно собираются на площади Независимости в Минске, пообщался член президиума Координационного Совета по передаче власти в стране, бывший министр культуры и в прошлом руководитель Купаловского театра Беларуси Павел Латушко

Об этом со ссылкой на газету Салидарнасць передает Еспресо.TV.

По словам политика, завтра, 23 августа, будет озвучен правовой алгоритм победы над Лукашенко.

"Я уверен, не то, что шансы, а результат - будет. И он будет завтра, не сомневайтесь", - подчеркнул Латушко.

С другой стороны, добавил он, если белорусы откажутся от дальнейшего мирного сопротивления, страну ждут плохие времена.

"Мы войдем в состояние нестабильности, паузы, страна просто остановится", - сказал Латушко.

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