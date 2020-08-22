Завтра Координационный Совет Беларуси представит правовой алгоритм устранения Лукашенко

22 августа, 2020, 21:25

Вечером в субботу, 22 августа 2020 года, со сторонниками мирной революции, которые ежедневно собираются на площади Независимости в Минске, пообщался член президиума Координационного Совета по передаче власти в стране, бывший министр культуры и в прошлом руководитель Купаловского театра Беларуси Павел Латушко

Об этом со ссылкой на газету Салидарнасць передает Еспресо.TV.

По словам политика, завтра, 23 августа, будет озвучен правовой алгоритм победы над Лукашенко.

"Я уверен, не то, что шансы, а результат - будет. И он будет завтра, не сомневайтесь", - подчеркнул Латушко.

С другой стороны, добавил он, если белорусы откажутся от дальнейшего мирного сопротивления, страну ждут плохие времена.

"Мы войдем в состояние нестабильности, паузы, страна просто остановится", - сказал Латушко.

Напомним, демократические силы Украины и России обнародовали открытое обращение к белорусскому Координационному Совету, в котором объяснили белорусам, как им не повторить их ошибок в борьбе за свободу.

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