Большинство фото избитых и искалеченных протестующих Лукашенко считает "постановочными"

22 августа, 2020, 15:59

60% фотографий зверски избитых участников мирной революции в Беларуси правитель этой страны Александр Лукашенко назвал "постановочными кадрами"

Об этом он заявил сегодня, 22 августа 2020 года, выступая на митинге в свою поддержку в Гродно, передает Еспресо.TV со ссылкой на минскую газету Наша Нива.

"Кто сидит в интернете? 60% показывали синяки. 60% - постановочные кадры! Придет время, мы спокойно расскажем вам об этом и покажем. Сегодня не время говорить об этом, чтобы не баламутить людей", - отметил Лукашенко.

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В том же случае, где силовики, как он сказал, "провинились" перед людьми, их, по его мнению, следует "простить", а не выполнять "команду из Польши".

"Команда из Польши давить ментов. За что? Что вы будете делать, когда бандитизм начнется на улицах? Кому вы позвоните? 01, 02, 03 или 101, 102, 103. Мы с детства знаем эти телефоны. Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите их", - подчеркнул Лукашенко.

Справка

В Беларуси уже почти две недели не утихают невиданные за всю новейшую историю страны протесты.

Их вызвали официальные результаты проведенных 9 августа 2020 года очередных президентских выборов, согласно которым главой государства в шестой раз подряд стал Александр Лукашенко, который бессменно руководит Республикой Беларусь последние 26 лет.

Первую волну мирных выступлений граждан власти подавили силой и арестами нескольких тысяч человек. Но уличные акции все равно продолжаются. Начата также общебелорусская забастовка.

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Есть погибшие среди гражданских лиц. Сейчас подтверждена смерть трех протестующих: Александра Тарайковского (Минск), Александра Вихоря (Гомель), Геннадия Шутова (Брест). Тарайковский и Шутов погибли от огнестрельных ранений. Вихоря забили до потери сознания в автозаке, в больницу он был доставлен уже в состоянии клинической смерти.

Однако, количество жертв может быть выше, поскольку несколько десятков человек пропали без вести. Их судьба устанавливается.

Международное сообщество не признает победу Лукашенко. С переизбранием его поздравили только лидеры РФ, КНР и Казахстана.

При этом руководитель Беларуси отказывается от общения с западными политиками и не соглашается на освобождение политзаключенных и проведение повторных выборов.

Напомним, Соединенные Штаты Америки отправляют представителя Государственного департамента Стивена Бигуна в Россию и Литву для проведения переговоров по мирному разрешению кризиса в Беларуси.

В свою очередь Лукашенко "накручивает" армию и заявляет, что блок НАТО якобы готовится ввести войска в Беларусь .

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