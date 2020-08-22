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Espreso.tvМирСША отправляют заместителя Помпео урегулировать ситуацию в Беларуси

США отправляют заместителя Помпео урегулировать ситуацию в Беларуси


фото: South China Morning Post
Соединенные Штаты Америки отправляют представителя Государственного департамента в Россию и Литву для проведения переговоров по мирному разрешению кризиса в Беларуси

Об этом со ссылкой на Reuters передает Еспресо.TV.

"В Европу полетит заместитель госсекретаря США Стивен Бегун. Он побывает в Москве и Вильнюсе, где находится оппозиционная кандидат в президенты Светлана Тихановская", - информирует агентство.

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Кроме того, Бегун посетит Москву.

"Чтобы не допустить российского вмешательства", - отмечается в сообщении.

Справка

В Беларуси уже почти две недели не утихают невиданные за всю новейшую историю страны протесты.

Их вызвали официальные результаты проведенных 9 августа 2020 года очередных президентских выборов, согласно которым главой государства в шестой раз подряд стал Александр Лукашенко, который бессменно руководит Республикой Беларусь последние 26 лет.

Первую волну мирных выступлений граждан власти подавили силой и арестами нескольких тысяч человек. Но уличные акции все равно продолжаются. Начата также общебеларусская забастовка.

Есть погибшие среди гражданских лиц. Сейчас подтверждена смерть трех протестующих: Александра Тарайковского (Минск), Александра Вихря (Гомель), Геннадия Шутова (Брест). Тарайковский и Шутов погибли от огнестрельных ранений. Вихря забили до безсознания в автозаке, в больницу он был доставлен уже в состоянии клинической смерти.

Несколько десятков человек пропали без вести. Их судьба устанавливается.

Международное сообщество не признает победу Лукашенко. С переизбранием его поздравили только лидеры РФ, КНР и Казахстана.

При этом руководитель Беларуси отказывается от общения с западными политиками и не соглашается на освобождение политзаключенных и проведение повторных выборов.

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