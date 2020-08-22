Лукашенко "накручивает" военных: НАТО готовится ввести войска в Беларусь

22 августа, 2020, 12:23

Руководитель Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что западные страны через НАТО оказывают военную поддержку "альтернативному президенту"

Об этом он заявил в субботу, 22 августа 2020 года, посещая обучение на военном полигоне под Гродно, передает Еспресо.TV со ссылкой на белорусскую государственную агентство БелТА .

"Вы видите, что они уже тянут сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка в наличии - передвижение войск НАТО к границам. Они все делают для того, чтобы затянуть сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в этом случае в НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что оппоненты якобы хотят отвлечь силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе. Он добавил, что одновременно с этим продолжается активизация протестных настроений и "бандитизма", как он выразился о мирных протестах.

По словам Лукашенко, эти действия и соответствующие заявления западных стран - уже прямое вмешательство в ситуацию в Беларуси.

При этом он отверг высказанное 20 августа предложение от Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель - начать переговоры с оппозицией под эгидой посреднической миссии ОБСЕ.

"Речь идет о финансировании, вытягивании нас на переговоры с ОБСЕ - понятно, для чего они это делают", - отметил он.

Справка

В Беларуси уже почти две недели не утихают невиданные за всю новейшую историю страны протесты.

Их вызвали официальные результаты проведенных 9 августа 2020 года очередных президентских выборов, согласно которым главой государства в шестой раз подряд стал Александр Лукашенко, который бессменно руководит Республикой Беларусь последние 26 лет.

Первую волну мирных выступлений граждан власти подавили силой и арестами нескольких тысяч человек. Но уличные акции все равно продолжаются. Начата также общебеларусская забастовка.

Есть погибшие среди гражданских лиц. Сейчас подтверждена смерть трех протестующих: Александра Тарайковского (Минск), Александра Вихря (Гомель), Геннадия Шутова (Брест). Тарайковский и Шутов погибли от огнестрельных ранений. Вихря забили до беспамятства в автозаке, в больницу он был доставлен уже в состоянии клинической смерти.

Однако, количество жертв может быть выше, поскольку несколько десятков человек пропали без вести. Их судьба устанавливается.

Международное сообщество не признает победу Лукашенко. С переизбранием его поздравили только лидеры РФ, КНР и Казахстана.

При этом руководитель Беларуси отказывается от общения с западными политиками и не соглашается на освобождение политзаключенных и проведения повторных выборов.

Напомним, Соединенные Штаты Америки отправляют представителя Государственного департамента Стивена Бегуна в Россию и Литву для проведения переговоров по мирному разрешению кризиса в Беларуси.

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