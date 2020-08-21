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Espreso.tvОбществоЭкономика не получит чрезмерного инфляционного давления, - Шмыгаль об увеличении "минималки"

Экономика не получит чрезмерного инфляционного давления, - Шмыгаль об увеличении "минималки"


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что украинская экономика не получит чрезмерного инфляционного давления от повышения размера минимальной заработной платы, а рост "минималки" будет почти незаметным

Об этом он заявил в интервью Укринформа .

По его словам, правительство вместе с экспертами анализировали последствия и преимущества постепенного увеличения уровня минимальной зарплаты, и нынешнее повышение с 4 723 грн до 5 000 грн "будет почти незаметным как для людей, так и для экономики".

"Но надо понимать, для чего это делается. В Украине низкая инфляция, замедляется потребительский спрос и"охлаждается" экономика. Это предвестники экономического кризиса. Тогда начинаются проблемы у предприятий с зарплатами, у банковской системы с оборотным капиталом, затем наступают банкротства. Поэтому наша задача сегодня разогреть экономику и повысить потребительский спрос", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что в Украине большой потенциал для поднятия минималки.

"Что такое повышение минимальной заработной платы? Это сразу несколько показателей. Выведение в официальную плоскость большей суммы фонда оплаты труда в Украине в целом. Это поддержка людей с малой заработной платой в бюджетной сфере. Учитывая наше отставание в этом вопросе от Европы, у нас большой потенциал для поднятия минимальной заработной платы. И те шаги, которые мы делаем, вполне оправданы, решения обоснованы и просчитаны", - добавил Шмыгаль.

  • Напомним, ранее премьер-министр анонсировал, что минимальная зарплата будет расти в три этапа и до июля 2021 года составит 6 500 грн.
  • 6 августа президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.
  • 21 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что кассового разрыва в бюджете нет и правительство четко видит механизмы его наполнения.

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