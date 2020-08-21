Дефицит в 300 млрд грн абсолютно посилен для бюджета, - Шмыгаль

21 августа, 2020, 15:17

21 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что кассового разрыва в бюджете нет и правительство четко видит механизмы его наполнения

Об этом глава правительства денис Шмыгаль заявил в интервью Укринформу.

"Наш уровень бюджетного дефицита действительно приближается к 300 млрд грн, но цифра умеренная для Украины и абсолютно посильная для бюджета. На сегодняшний день нет кассового разрыва. И мы четко понимаем источники покрытия такого дефицита", - пояснил Шмыгаль.

Он отметил, что в этом году ситуация в экономике сложная и связана с коронавирусом и кризисом.

В то же время Шмыгаль заявил, что "никакой "дыры" в бюджете нет.

"Есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП. Эта сумма согласована с нашими международными партнерами и кредиторами. Она относительно небольшая, если сравнивать с отдельными европейскими странами, где дефицит бюджета достигает даже 10-14%", - отметил глава правительства.

Шмигаль заверил, что Украина стабильно идет в бюджетном графике, определенном законом.

Среди источников покрытия бюджета премьер-министр перечислил налоговые поступления, дивиденды государственных предприятий и займы на внутреннем и внешнем финансовых рынках.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо