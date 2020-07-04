Шмыгаль рассказал, когда минимальная зарплата достигнет 6500 грн

4 июля, 2020, 21:14

Премьер министр Украины Денис Шмыгаль проинформировал, что минимальная зарплата будет расти в три этапа и в июле 2021 г. года достигнет 6500 грн

Об этом Шмыгаль сообщил в facebook.

"Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год. С 1 сентября МЗП вырастет до 5000 грн (+277 грн или + 5,9%). С 1 января 2021 МЗП вырастет до 6000 грн (+1000 грн или + 20% ). С 1 июля 2021 МЗП вырастет до 6500 грн (+500 грн или + 8,3%)", - написал Шмыгаль.

По словам премьера, согласно расчетам, увеличение минимальной заработной платы будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию; позволит привести минимальную зарплату к реальному прожиточному минимуму, который сейчас фактически 4,9 тыс. грн; не окажет значительного влияния на инфляцию.

Напомним, 1 июля Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 сентября 2020 года минимальную зарплату повысят до 5 тыс. грн.

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