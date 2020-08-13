Как повышение минимальной зарплаты в условиях кризиса повлияет на экономику. Экспертный опрос

13 августа, 2020, 12:47

Эти изменения должны улучшить качество жизни населения и направить в госбюджет дополнительные 541,3 млн грн за счет налогов, говорится в пояснительной записке. Нардепы могут вне собраться для голосования по этому поводу уже в конце августа.

А в следующем году правительство планирует поднять минималку еще дважды: с января - 1000 грн или 20%, до 6000 грн; с июля - еще на 500 грн или 8,3% - до 6500 грн.

Еспресо спросил экономических экспертов, к каким последствиям приведут такие изменения.

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина, экономист:

Я воспринимаю повышение минимальной зарплаты, как способ дополнительного налогообложения бизнеса. Если мы посмотрим на предыдущие годы, тарифная сетка зарплат бюджетников не очень двигалась. То есть зарплаты поднимали низким категориям, а специалисты высшей категории, соответственно, не получали никакого повышения. Бюджетные расходы от этого не сильно увеличились.

Фактически это инструмент дополнительного наполнения бюджета, Пенсионного фонда, ничего больше.

По поводу дополнительных доходов - вряд ли мы можем говорить, что несколько сотен гривен сильно изменят имущественную ситуацию людей.

Но это, очевидно, придаст инфляционного давления. Это выглядит особенно интересно в контексте того, что экономика сейчас в кризисе - хотя такой страшной, как ожидалось, - но все-таки в кризисе. Я бы сказал, что это такой инструмент подталкивания нас в определенную фазу, когда ускоряется инфляция. Но экономика от этого никак не развивается.

Возможно это инструмент привлечения внимания к тому, что президент что-то там делает, "голосуйте за" зеленую партию ", возможно как-то так. Но я не помню, чтобы повышение минималки или какие-то такие подачки когда-либо имели влияние на политическое решение.

Павел Кухта, директор по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства:

Минималку можно повышать, скажем, теми же темпами, которыми растет средняя заработная плата. Но повышать ее такими быстрыми темпами, значительно выше темпов роста средней заработной платы, приведет к повышению налогов для малого и среднего бизнеса (МСБ).

Почему? Мы понимаем, что налоговые выплаты ФЛП привязаны к минимальной зарплате. А если говорить о наемных работниках, то многие из них если не ФОПами оформлены, просто получают зарплату в конвертах. Это налоговая минимизация, но так или иначе это означает, что есть налоговая нагрузка на МСБ. А у нас сейчас кризис, из-за карантина в первую очередь ударил именно по нему. Поэтому повышение налогов - это очень несвоевременный удар по малому и среднему бизнесу, а именно это будет основным следствием повышения минималки. Я считаю, что это неудачное и несвоевременное решение, которое не надо имплементировать.

В местной власти, наверное, будут проблемы, потому что там действительно есть рабочие на минималке. И в государственных компаний - в той же "Укрпочты", потому что там много работников на минималке.

Для государственного бюджета совокупно с Пенсионным фондом это, вероятно, будет плюс. Я не видел расчетов Минфина - Минфин их официально не опубликовал. Но по опыту предыдущих повышений это работает так: для Пенсионного фонда это положительно для государственного бюджета негативно, но плюс в Пенсионном фонде превышает расходы госбюджета.

От повышения выигрывают только те, кто уже на минималке - если не потеряют работу после этого решения. Но, по моим оценкам, это небольшое количество работников. Все остальные не выиграют. Плюс, не забываем, что пара процентов дополнительной инфляции дополнительно, а инфляция бьет по всем.

Алексей Блинов, экономист:

Если говорить об этом году, то запланированное повышение минималки незначительное и оно существенно не меняет балансы в экономике. Можно было бы ожидать, что уже с начала следующего года, где-то через четыре месяца, минималка все равно была бы выше 5000 грн в рамках обычного ежегодного пересмотра при планировании бюджета.

Но двухэтапный просмотр следующего года - 6000 и 6500 грн - является очень существенным, очень амбициозным и соответствует росту на 30% в среднем по году. Ни в 2020-м, ни в 2021-м году никто не ожидает такого роста экономики, и, соответственно, это меняет экономические балансы. Потому что это ускоренное повышение по сравнению с возможностями экономики, к росту в среднем зарплат в стране. Оно усиливает вес минимальной зарплаты в соответствии с других экономических показателей.

Когда мы обсуждаем минимальную зарплату, здесь всегда есть несколько сфер, о которых мы рассуждать. Понятно, что два ключевых игрока этом - это стороны трудового контракта: с одной стороны работодатели, с другой стороны - работники. Их интересы диаметрально противоположные (хотя это упрощение): одни будут больше платить, другие - больше получать.

В общем минимальная зарплата - это не только инструмент социальной защиты, но и дополнительного налогообложения работодателей и самозанятых. Частично в пользу людей с небольшими зарплатами, частично в пользу государственного бюджета и Пенсионного фонда (потому что ЕСВ направляется в Пенсионный фонд). То есть для одних это благо, для других - налоговое бремя, которого они, возможно, не ожидали.

Решение о хоть и небольшое, но повышение минималки в 2020 году - еще не принято. То есть будет достаточно неудобная ситуация для работодателей: бухгалтерам и руководителям предприятий останется мало времени, чтобы приспособиться к новым нормам с 1 сентября.

Кроме рассуждения работодатель-работник есть соображения влияния на макроэкономические показатели. По ожиданиям правительства экономика в следующем году будет расти в гривне только на 14%. На этом фоне повышение минималки на 30% создает дополнительный дисбаланс. Скорее всего, это будет приводить к повышению цен на товары и услуги. Потому что работодатели будут вынуждены дополнительные расходы на оплату труда переносить на цены. В следующем году, скорее всего, мы увидим ускорение инфляции. А это, согласно политике инфляционного таргетирования и других рычагов, может означать увеличение процентных ставок.

Можно также обратить внимание на то, что в рамках правительственного прогноза на три года предусмотрено довольно странный график пересмотра минимальной зарплаты. В 2021 году планируется 30%, а затем в 2022-2023 - по 7% в год. То есть здесь понятно, что есть определенное желание осуществить "улучшение жизни уже сегодня". Но, на мой взгляд, наиболее рационально, разумно и безопасно учитывая макроэкономику было бы все же уравнять темпы роста, ограничив их уровнем 15% в год.

Есть еще философское, но очень практический вопрос. Сторонники повышения минимальной зарплаты применяют аргумент о борьбе с теневой экономикой. Действительно, многие работодатели искусственно занижают официальную часть заработной платы до минимальной или близкой к ней, а остальные выплачивают в конверте. Соответственно, они занижают свои налоговые обязательства, это часть теневой экономики (хотя и не самым теневая ее часть). Эта проблема не имеет простого решения и, к сожалению, простое повышение минималки ее не решает. Так можно загнать часть рабочих мест в полную тень, где они будут платить вообще ноль налогов. Нет никакой гарантии, что мы сможем уберечься от таких нежелательных изменений.

Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра:

Проблему повышения минималки нужно рассматривать в нескольких плоскостях.

Есть общий подход: повышение зарплат в условиях падения экономики - это неправильно. Когда растут зарплаты и доходы населения в условиях увеличения производительности труда и рост экономики - это хорошо. Это дополнительно стимулирует экономический рост.

А когда это происходит в условиях падения экономики и падение производительности труда - это означает, что вы не создаете соответствующее количество продукции. Это фундаментальная вещь с точки зрения понимания экономических закономерностей.

Есть фактические вещи. В этом году мы имеем огромный дефицит государственного бюджета (даже без повышения минималки, что повлияет на бюджетников). И его надо как-то профинансировать.

Есть вторая составляющая. Некоторые предприниматели платят минималку легально, а все остальное - в конвертах. Но в маленьких городках ситуация довольно печальная, потому что там многим действительно платят минимальную зарплату, потому что больше заплатить не имеют возможности. При таких обстоятельствах повышение минималки означает либо закрытия бизнеса, или тенизации.

Поэтому я уверен, что в условиях падения экономики этот шаг будет стимулировать негативные процессы. С одной стороны - увеличение дефицита госбюджета, с другой - тенизации или закрытия малого бизнеса. С этой точки зрения это очень плохая история и ничего хорошего она для экономики не принесет.

Есть еще вопрос, будет ли способствовать это инфляции. Уверен, что в этом году существенного влияния на инфляцию это не будет иметь. Потому что есть совокупность других факторов, которые будут сдерживать рост цен - в том числе, низкие цены на топливо и газ.

Другой вопрос, если будут другие факторы: эмиссия, проблемы с доступом к кредитованию, политический кризис. Тогда возможное давление на инфляцию и курс. Но это уже другие составляющие, более существенные, чем повышение минималки.