В Сумах возле мэрии подняли исторический флаг Беларуси

19 августа, 2020, 09:15

На центральной площади Сум подняли белорусский бело-красно-белый флаг

Об этом сообщает ТСН .

Организаторы мероприятия подняли исторический флаг Беларуси на флагштоке перед Сумской городской государственной администрацией наряду с флагами Сум и области.

На акцию солидарности с белорусами пришли общественные активисты и небезразличные к происходящему студенты и школьники, и скандировали "Жыве Беларусь!" .