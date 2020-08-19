В Сумах возле мэрии подняли исторический флаг Беларуси
19 августа, 2020, 09:15
На центральной площади Сум подняли белорусский бело-красно-белый флаг
Об этом сообщает ТСН .
Организаторы мероприятия подняли исторический флаг Беларуси на флагштоке перед Сумской городской государственной администрацией наряду с флагами Сум и области.
На акцию солидарности с белорусами пришли общественные активисты и небезразличные к происходящему студенты и школьники, и скандировали "Жыве Беларусь!" .
- Под посольством Беларуси в Киеве прошла акция солидарности с белорусским народом. Также люди вышли на акцию в Харькове и Днепре .
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