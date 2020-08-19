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Espreso.tvОбществоВ Сумах возле мэрии подняли исторический флаг Беларуси

В Сумах возле мэрии подняли исторический флаг Беларуси


фото: Радіо Свобода
На центральной площади Сум подняли белорусский бело-красно-белый флаг

Об этом сообщает ТСН .

Организаторы мероприятия подняли исторический флаг Беларуси на флагштоке перед Сумской городской государственной администрацией наряду с флагами Сум и области.

На акцию солидарности с белорусами пришли общественные активисты и небезразличные к происходящему студенты и школьники, и скандировали "Жыве Беларусь!" .

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