В Киеве под посольством прошла очередная акция в поддержку белорусов

Об этом сообщает корреспондент Укринформа с места происшествия.

На акции присутствовало около сотни участников. Активисты развернули большой черный транспарант с надписью "За нашу и вашу свободу". Также участники мероприятия держат плакаты "Жыве Беларусь", "Сила в правде", "Вместе против диктатора", в толпе видно белокрасные белорусские флаги.

Отметим, 10 августа в Киеве под зданием посольства Беларуси в Украине по адресу Михаила Коцюбинского, 3 активиста провели акцию солидарности с белорусами

Во время акции полиция задержала 6 человек, среди них - эксполитузник Кремля Александр Кольченко

12 августа акцию-солидарности с Беларусью и требованием к украинской власти не признавать выборы в стране провела "Демократична Сокира" на Майдане Независимости.

13 августа активисты организовали очередную акцию в поддержку белорусов под посольством страны.