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Espreso.tvОбществоВ Киеве под посольством прошла очередная акция в поддержку белорусов

В Киеве под посольством прошла очередная акция в поддержку белорусов


фото: Укрінформ
Под посольством Беларуси в Киеве прошла акция солидарности с белорусским народом

Об этом сообщает корреспондент Укринформа с места происшествия.

На акции присутствовало около сотни участников. Активисты развернули большой черный транспарант с надписью "За нашу и вашу свободу". Также участники мероприятия держат плакаты "Жыве Беларусь", "Сила в правде", "Вместе против диктатора", в толпе видно белокрасные белорусские флаги.

  • Отметим, 10 августа в Киеве под зданием посольства Беларуси в Украине по адресу Михаила Коцюбинского, 3 активиста провели акцию солидарности с белорусами
  • Во время акции полиция задержала 6 человек, среди них - эксполитузник Кремля Александр Кольченко
  • 12 августа акцию-солидарности с Беларусью и требованием к украинской власти не признавать выборы в стране провела "Демократична Сокира" на Майдане Независимости.
  • 13 августа активисты организовали очередную акцию в поддержку белорусов под посольством страны.

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