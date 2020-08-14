В Киеве под посольством прошла очередная акция в поддержку белорусов
14 августа, 2020, 20:50
Под посольством Беларуси в Киеве прошла акция солидарности с белорусским народом
Об этом сообщает корреспондент Укринформа с места происшествия.
На акции присутствовало около сотни участников. Активисты развернули большой черный транспарант с надписью "За нашу и вашу свободу". Также участники мероприятия держат плакаты "Жыве Беларусь", "Сила в правде", "Вместе против диктатора", в толпе видно белокрасные белорусские флаги.
- Отметим, 10 августа в Киеве под зданием посольства Беларуси в Украине по адресу Михаила Коцюбинского, 3 активиста провели акцию солидарности с белорусами
- Во время акции полиция задержала 6 человек, среди них - эксполитузник Кремля Александр Кольченко
- 12 августа акцию-солидарности с Беларусью и требованием к украинской власти не признавать выборы в стране провела "Демократична Сокира" на Майдане Независимости.
- 13 августа активисты организовали очередную акцию в поддержку белорусов под посольством страны.
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