Днепр также вышел на акцию солидарности с белорусским народом
Об этом сообщает Радио Свобода .
На Европейской площади собралось примерно сто человек с флагами Украины и Беларуси.
В руках они держали плакаты с надписями "Живе!", "Накипела!" тому подобное.
Часть женщин, как и белорусские протестующие, были одеты в белое и держали цветы.
По словам одного из организаторов акции Владислава Мельничука, пока белорусы борются за свою независимость так же, как украинцы в 2013-2014 годах, и мы их должны поддерживать.
"Не один белорус воюет за нашу Независимость. Прежде всего следует вспомнить Майдан: Михаил Жизневский - один из первых, кто погиб от рук тогдашних ментов. Сябры не раз показывали, что они с нами. Не в одном городе Украины проходят акции поддержки и солидарности с белорусским народом. Вместе с Беларусью выстраивается фронт противостояния России ", - сказал он.
В знак поддержки активисты подожгли красные и белые файеры - по цветам белорусского исторического флага.
- Под посольством Беларуси в Киеве прошла акция солидарности с белорусским народом. Также люди вышли на акцию в Харькове .
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