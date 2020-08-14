Днепр также вышел на акцию солидарности с белорусским народом

14 августа, 2020, 23:15

В Днепре прошла акция в поддержку белорусского народа

Об этом сообщает Радио Свобода .

На Европейской площади собралось примерно сто человек с флагами Украины и Беларуси.

В руках они держали плакаты с надписями "Живе!", "Накипела!" тому подобное.

Часть женщин, как и белорусские протестующие, были одеты в белое и держали цветы.

По словам одного из организаторов акции Владислава Мельничука, пока белорусы борются за свою независимость так же, как украинцы в 2013-2014 годах, и мы их должны поддерживать.

"Не один белорус воюет за нашу Независимость. Прежде всего следует вспомнить Майдан: Михаил Жизневский - один из первых, кто погиб от рук тогдашних ментов. Сябры не раз показывали, что они с нами. Не в одном городе Украины проходят акции поддержки и солидарности с белорусским народом. Вместе с Беларусью выстраивается фронт противостояния России ", - сказал он.

В знак поддержки активисты подожгли красные и белые файеры - по цветам белорусского исторического флага.

Под посольством Беларуси в Киеве прошла акция солидарности с белорусским народом. Также люди вышли на акцию в Харькове .