В Харькове прошла акция в поддержку белорусского народа
14 августа, 2020, 22:12
В Харькове прошла акция солидарности с белорусским народом
Об этом сообщает Радио Свобода.
В акции приняли участие несколько сотен человек. Люди скандировали "Жыве Беларусь" и другие, поддерживая требование протестов - провести в Беларуси честные выборы.
В Харькове проходит акция солидарности с Беларусью pic.twitter.com/qWV4IMK9q2- Радио Свобода (@radiosvoboda) August 14, 2020
- Под посольством Беларуси в Киеве прошла акция солидарности с белорусским народом.
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