В Харькове прошла акция в поддержку белорусского народа

14 августа, 2020, 22:12

В Харькове прошла акция солидарности с белорусским народом

Об этом сообщает Радио Свобода.

В акции приняли участие несколько сотен человек. Люди скандировали "Жыве Беларусь" и другие, поддерживая требование протестов - провести в Беларуси честные выборы.

В Харькове проходит акция солидарности с Беларусью pic.twitter.com/qWV4IMK9q2 - Радио Свобода (@radiosvoboda) August 14, 2020