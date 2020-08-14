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Espreso.tvОбществоВ Харькове прошла акция в поддержку белорусского народа

В Харькове прошла акция в поддержку белорусского народа


фото: twitter.com/radiosvoboda
В Харькове прошла акция солидарности с белорусским народом

Об этом сообщает Радио Свобода.

В акции приняли участие несколько сотен человек. Люди скандировали "Жыве Беларусь" и другие, поддерживая требование протестов - провести в Беларуси честные выборы.

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