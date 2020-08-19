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Espreso.tvОбществоУкраина отправила гуманитарную помощь пострадавшему от взрывов Бейруту

Украина отправила гуманитарную помощь пострадавшему от взрывов Бейруту

В среду, 19 августа, Украина отправила гуманитарную помощь в Бейрут, который 4 августа пострадал от взрывов аммиачной селитры на складах

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Во Всемирный день гуманитарной помощи заместитель министра (CDTO) Дмитрий Сеник принял участие в церемонии отправки украинских медикаментов и продовольствия в Бейрут, пострадавший от взрывов 4 августа", - говорится в сообщении.

В ближайшее время груз в сопровождении сотрудников ГСЧС Украины прибудет в столицу Ливана.

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