Украина отправила гуманитарную помощь пострадавшему от взрывов Бейруту
19 августа, 2020, 09:01
В среду, 19 августа, Украина отправила гуманитарную помощь в Бейрут, который 4 августа пострадал от взрывов аммиачной селитры на складах
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Во Всемирный день гуманитарной помощи заместитель министра (CDTO) Дмитрий Сеник принял участие в церемонии отправки украинских медикаментов и продовольствия в Бейрут, пострадавший от взрывов 4 августа", - говорится в сообщении.
В ближайшее время груз в сопровождении сотрудников ГСЧС Украины прибудет в столицу Ливана.
- Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км от города.
- В результате взрывов погибли по меньшей мере 178 человек .
- Взрыв в Бейруте оставил 300 000 людей без жилья , ущерб оценивается более чем в $ 3 млрд. В городе вспыхнули антиправительственные протесты .
- По данным СМИ, спецслужбы Ливана предупреждали власти страны о взрывчатых веществах в порту Бейрута, которые могут разрушить город.
- Украина выделила 8,4 млн грн гуманитарной помощи пострадавшим от взрывов в Бейруте.
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