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Espreso.tvЭкономика"Дия" возобновила предоставление онлайн-услуг предпринимателям

"Дия" возобновила предоставление онлайн-услуг предпринимателям


фото: diia.gov.ua
Отныне предприниматели смогут получить услуги по регистрации или внесению изменений в ЧП и ООО онлайн

Об этом сообщила пресс-служба портала "Дия" в Telegram.

"Технические работы завершены. Отныне можно снова быстро и удобно стать предпринимателем или внести изменения в ФОП на diia.gov.ua", - говорится в сообщении.

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