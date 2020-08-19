"Дия" возобновила предоставление онлайн-услуг предпринимателям
19 августа, 2020, 16:47
Отныне предприниматели смогут получить услуги по регистрации или внесению изменений в ЧП и ООО онлайн
Об этом сообщила пресс-служба портала "Дия" в Telegram.
"Технические работы завершены. Отныне можно снова быстро и удобно стать предпринимателем или внести изменения в ФОП на diia.gov.ua", - говорится в сообщении.
- Напомним, 17 августа веб-портал "Дия" отложил запуск онлайн-услуг для предпринимателей на несколько дней в связи с техническими работами по взаимодействию с обновленным ЕГР.
- Ранее приложение "Дия" остановил регистрацию нового бизнеса с 5 по 16 августа из-за запуска нового ЕГР.
- Министерство юстиции 11 августа запустило обновленный Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
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