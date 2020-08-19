"Дия" возобновила предоставление онлайн-услуг предпринимателям

19 августа, 2020, 16:47

Отныне предприниматели смогут получить услуги по регистрации или внесению изменений в ЧП и ООО онлайн

Об этом сообщила пресс-служба портала "Дия" в Telegram.

"Технические работы завершены. Отныне можно снова быстро и удобно стать предпринимателем или внести изменения в ФОП на diia.gov.ua", - говорится в сообщении.

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