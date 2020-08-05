По техническим причинам: "Дия" остановила регистрацию нового бизнеса с 5 по 16 августа

5 августа, 2020, 10:35

Приложение "Дия" остановило регистрацию нового бизнеса с 5 по 16 августа из-за запуска нового реестра

Об этом пресс-служба "Действия" сообщила в Telegram.

Согласно сообщению, с 5 по 16 августа предприниматели не смогут открыть, закрыть или внести изменения в ФОТ, а также зарегистрировать ООО или перейти на модельный устав.

"Причиной является запуск нового реестра, который облегчит процессы регистрации. Пока данные переносятся из старого реестра к новому - регистраторы без доступ к ЕГР", - пояснили в пресс-служба.

При этом отмечается, что документы, представленные до 5 августа, будут обработаны до 7 августа, 18:00.

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