"Из-за проблем взаимодействия с ЕГР": "Дия" отложила запуск онлайн-услуг для предпринимателей на несколько дней

17 августа, 2020, 12:11

Запуск онлайн-услуг для предпринимателей в приложении "Дия" был отсрочен на несколько дней в связи с техническими работами по взаимодействию с обновленным ЕГР

Об этом сообщила пресс-служба вебпортал "Действие" в Telegram.

"Срок запуска услуг на портале для ФЛП откладывается на несколько дней. Причина - технические работы по взаимодействию diia.gov.ua и ЕГР", - говорится в сообщении.

В Пресс-служба отметили, до завершения технических работ предприниматели не смогут получить услуги по ФЛП или ООО в онлайне.

Напомним, приложение "Действие" остановил регистрацию нового бизнеса с 5 по 16 августа из-за запуска нового ЕГР.

Министерство юстиции 11 августа запустило обновленный Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

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