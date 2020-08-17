"Из-за проблем взаимодействия с ЕГР": "Дия" отложила запуск онлайн-услуг для предпринимателей на несколько дней
17 августа, 2020, 12:11
Запуск онлайн-услуг для предпринимателей в приложении "Дия" был отсрочен на несколько дней в связи с техническими работами по взаимодействию с обновленным ЕГР
Об этом сообщила пресс-служба вебпортал "Действие" в Telegram.
"Срок запуска услуг на портале для ФЛП откладывается на несколько дней. Причина - технические работы по взаимодействию diia.gov.ua и ЕГР", - говорится в сообщении.
В Пресс-служба отметили, до завершения технических работ предприниматели не смогут получить услуги по ФЛП или ООО в онлайне.
- Напомним, приложение "Действие" остановил регистрацию нового бизнеса с 5 по 16 августа из-за запуска нового ЕГР.
- Министерство юстиции 11 августа запустило обновленный Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
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