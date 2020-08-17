 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономика"Из-за проблем взаимодействия с ЕГР": "Дия" отложила запуск онлайн-услуг для предпринимателей на несколько дней

"Из-за проблем взаимодействия с ЕГР": "Дия" отложила запуск онлайн-услуг для предпринимателей на несколько дней

Запуск онлайн-услуг для предпринимателей в приложении "Дия" был отсрочен на несколько дней в связи с техническими работами по взаимодействию с обновленным ЕГР

Об этом сообщила пресс-служба вебпортал "Действие" в Telegram.

"Срок запуска услуг на портале для ФЛП откладывается на несколько дней. Причина - технические работы по взаимодействию diia.gov.ua и ЕГР", - говорится в сообщении.

В Пресс-служба отметили, до завершения технических работ предприниматели не смогут получить услуги по ФЛП или ООО в онлайне.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

17 августа, 2020 понедельник

16 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать