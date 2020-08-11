Минюст запустил новый госреестр
11 августа, 2020, 22:51
Министерство юстиции 11 августа запустило новый Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.
"Сегодня вечером мы запускаем в работу новый Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Миграция данных из старого реестра в новый и остановка работы ЕГР планировались с 7 по 16 августа, однако мы сделали это на 5 дней раньше установленного дедлайна ", - написал малюська.
По словам министра, новый ЕГР безуспешно запустить в работу в течение последних 9 лет.
Малюська заметил, что старый ЕГР давно не отвечал требованиям законодательства.
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