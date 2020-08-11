Минюст запустил новый госреестр

11 августа, 2020, 22:51

Министерство юстиции 11 августа запустило новый Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"Сегодня вечером мы запускаем в работу новый Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Миграция данных из старого реестра в новый и остановка работы ЕГР планировались с 7 по 16 августа, однако мы сделали это на 5 дней раньше установленного дедлайна ", - написал малюська.

По словам министра, новый ЕГР безуспешно запустить в работу в течение последних 9 лет.

Малюська заметил, что старый ЕГР давно не отвечал требованиям законодательства.