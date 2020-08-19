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Espreso.tvОбществоКанцлер Австрии: Беларуси нужны новые выборы

Канцлер Австрии: Беларуси нужны новые выборы


фото: reuters
Канцлер Австрии Себастьян Курц перед саммитом ЕС по ситуации в Беларуси призвал ввести санкции против режима Александра Лукашенко

Об этом сообщает Krone Zeitung .

По его мнению, в черный список должны попасть ответственные за насилие против мирных демонстрантов и членов оппозиции.

"Это требует четкой реакции", - сказал он журналистам в Вене и призвал к новым выборам в Беларуси.

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"Нам нужны свободные и справедливые новые выборы. Совершенно очевидно, что выборы не были ни свободными, ни справедливыми", - добавил канцлер Австрии.

  • Напомним, Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.
  • Канада считает выборы в Беларуси сфальсифицированными, не признает их результатов и призывает провести новые, а также осуждает применение насилия против мирных активистов.
  • Ирландия не воспринимает результат президентских выборов в Беларуси как истинное отражение демократической воли народа.

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