Парламент Литвы постановил не признавать выборы в Беларуси
Об этом сообщает Delfi.lt .
В утвержденной резолюции также призвали не признавать легитимность Лукашенко.
Документ был принят почти единогласно - 120 голосов "за", два человека воздержались.
"Мы поддерживаем выбор белорусского народа, не признаем результаты выборов 9 августа, мы не считаем Александра Лукашенко законным руководителем Республики Беларусь, мы требуем новых, прозрачных, соответствующих демократическим процедурам парламентских и президентских выборов, мы предлагаем инициировать посредническую миссию, мы призываем ввести персональные санкции в отношении всех, кто фальсифицировал эти выборы, и всех, кто несет ответственность за нарушение прав человека ", - заявил депутат, представлявший резолюцию.
Согласно резолюции, санкции предусматривают запрет на въезд и "заморозка" средств.
Депутаты призвали прекратить применение силы против мирных демонстрантов, отпустить всех задержанных оппозиционеров и активистов, обеспечить реализацию прав и свобод в Беларуси.
- Напомним, Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.
- Канада считает выборы в Беларуси сфальсифицированными, не признает их результатов и призывает провести новые, а также осуждает применение насилия против мирных активистов.
- Ирландия не воспринимает результат президентских выборов в Беларуси как истинное отражение демократической воли народа.
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