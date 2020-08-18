Парламент Литвы постановил не признавать выборы в Беларуси

18 августа, 2020, 14:59

Сейм Литвы на внеочередной сессии принял решение, что призывает не признавать президентские выборы в Беларуси и ввести санкции в отношении должностных лиц страны

Об этом сообщает Delfi.lt .

В утвержденной резолюции также призвали не признавать легитимность Лукашенко.

Документ был принят почти единогласно - 120 голосов "за", два человека воздержались.

"Мы поддерживаем выбор белорусского народа, не признаем результаты выборов 9 августа, мы не считаем Александра Лукашенко законным руководителем Республики Беларусь, мы требуем новых, прозрачных, соответствующих демократическим процедурам парламентских и президентских выборов, мы предлагаем инициировать посредническую миссию, мы призываем ввести персональные санкции в отношении всех, кто фальсифицировал эти выборы, и всех, кто несет ответственность за нарушение прав человека ", - заявил депутат, представлявший резолюцию.

Согласно резолюции, санкции предусматривают запрет на въезд и "заморозка" средств.

Депутаты призвали прекратить применение силы против мирных демонстрантов, отпустить всех задержанных оппозиционеров и активистов, обеспечить реализацию прав и свобод в Беларуси.

Напомним, Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.

Канада считает выборы в Беларуси сфальсифицированными, не признает их результатов и призывает провести новые, а также осуждает применение насилия против мирных активистов.

Ирландия не воспринимает результат президентских выборов в Беларуси как истинное отражение демократической воли народа.