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Espreso.tvОбщество"Осуждаем нарушения прав человека": Ирландия не признала результаты выборов президента в Беларуси

"Осуждаем нарушения прав человека": Ирландия не признала результаты выборов президента в Беларуси

Ирландия не воспринимает результат президентских выборов в Беларуси как истинное отражение демократической воли народа

Об этом заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковно.

"Я глубоко обеспокоен событиями в Беларуси и осуждаю нарушения прав человека, которые мы наблюдали после ложных президентских выборов. Этот результат не был законным, о чем свидетельствуют запугивания и задержания, которые происходили как до, так и после выборов, и реакция государственных органов на мирные протесты, которые сейчас происходят по всей стране ", - говорится в заявлении.

Он отметил, что важно сотрудничать международным сообществом, чтобы обеспечить соблюдение прав и воли людей.

"Мы будем продолжать давить на белорусские власти, чтобы освободить всех гражданских лиц, которые были несправедливо задержаны, и полностью поддерживаем начало процесса введения целевых санкций", - сказал Ковно.

  • Канада считает выборы в Беларуси сфальсифицированными, не признает их результатов и призывает провести новые, а также осуждает применение насилия против мирных активистов.

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