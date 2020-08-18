"Осуждаем нарушения прав человека": Ирландия не признала результаты выборов президента в Беларуси

18 августа, 2020, 09:02

Ирландия не воспринимает результат президентских выборов в Беларуси как истинное отражение демократической воли народа

Об этом заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковно.

"Я глубоко обеспокоен событиями в Беларуси и осуждаю нарушения прав человека, которые мы наблюдали после ложных президентских выборов. Этот результат не был законным, о чем свидетельствуют запугивания и задержания, которые происходили как до, так и после выборов, и реакция государственных органов на мирные протесты, которые сейчас происходят по всей стране ", - говорится в заявлении.

Он отметил, что важно сотрудничать международным сообществом, чтобы обеспечить соблюдение прав и воли людей.

"Мы будем продолжать давить на белорусские власти, чтобы освободить всех гражданских лиц, которые были несправедливо задержаны, и полностью поддерживаем начало процесса введения целевых санкций", - сказал Ковно.

Канада считает выборы в Беларуси сфальсифицированными, не признает их результатов и призывает провести новые, а также осуждает применение насилия против мирных активистов.