В Калифорнии впервые с 2015 года обнаружили случай заражения чумой
18 августа, 2020, 09:36
Медики подтвердили случай чумы в Калифорнии, он первый за пять лет
Об этом сообщает Los Angeles Times .
Министерство здравоохранения Калифорнии сообщил о положительном тесте жителя, который находится дома под наблюдением медиков.
Врачи считают, что жителя, возможно, укусила зараженная блоха.
Последние сообщения о случаях чумы в Калифорнии были в 2015 году, когда в национальном парке два человека заразились от грызунов или их блох. Оба лечили и они выздоровели.
- Напомним, в начале июля в Монголии и Китае зафиксировали вспышку бубонной чумы.
- В Монголии, где ранее зафиксировали вспышку бубонной чумы, от этого заболевания умер 15-летний подросток.
- В Китае житель Внутренней Монголии умер от бубонной чумы .
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