В Калифорнии впервые с 2015 года обнаружили случай заражения чумой

18 августа, 2020, 09:36

Медики подтвердили случай чумы в Калифорнии, он первый за пять лет

Об этом сообщает Los Angeles Times .

Министерство здравоохранения Калифорнии сообщил о положительном тесте жителя, который находится дома под наблюдением медиков.

Врачи считают, что жителя, возможно, укусила зараженная блоха.

Последние сообщения о случаях чумы в Калифорнии были в 2015 году, когда в национальном парке два человека заразились от грызунов или их блох. Оба лечили и они выздоровели.