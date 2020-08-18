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Espreso.tvОбществоВ Калифорнии впервые с 2015 года обнаружили случай заражения чумой

В Калифорнии впервые с 2015 года обнаружили случай заражения чумой

Медики подтвердили случай чумы в Калифорнии, он первый за пять лет

Об этом сообщает Los Angeles Times .

Министерство здравоохранения Калифорнии сообщил о положительном тесте жителя, который находится дома под наблюдением медиков.

Врачи считают, что жителя, возможно, укусила зараженная блоха.

Последние сообщения о случаях чумы в Калифорнии были в 2015 году, когда в национальном парке два человека заразились от грызунов или их блох. Оба лечили и они выздоровели.

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