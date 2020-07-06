В Китае заподозрили случай бубонной чумы
Об этом сообщает Xinhuanet .
Как отмечается, болезнь заподозрили в скотовода из города Байаннур. В связи с этим в городе объявили третий уровень предупреждения о профилактике чумы и борьбу с ней. По предварительной информации, предупреждение продлится до конца 2020 года.
Кроме этого, местные жители призвали строго соблюдать требования по предупреждению и борьбе с бубонной чумой из-за риска распространения болезни среди населения.
Также местные власти не рекомендует охотиться на диких животных, а при выявлении случаев заболевания или подозрения на заболевание немедленно сообщать уполномоченным ведомствам.
Бубонная чума - одна из клинических форм чумы - зоонозной природно-очаговой бактериальной инфекционной болезни. Симптомы: лихорадка, тяжелая интоксикация. Характеризуется геморрагическим синдромом, серозно-геморрагическим поражением легких, лимфатической системы с образованием бормотал. Высокая летальность.
Читайте также: Китай 6 лет хранил образцы коронавируса, - The Sunday Times
Больные чумой подлежат обязательной немедленной госпитализации в специализированные стационары, которые работают в строгом противоэпидемический режим. При подозрении на чуму немедленно начинают этиотропную терапию не дожидаясь результатов лабораторного подтверждения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя