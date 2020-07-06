 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Китае заподозрили случай бубонной чумы

В Китае заподозрили случай бубонной чумы


фото: reuters
Во Внутренней Монголии, автономный регион на севере Китая, заподозрили случай заболевания бубонной чумой

Об этом сообщает Xinhuanet .

Как отмечается, болезнь заподозрили в скотовода из города Байаннур. В связи с этим в городе объявили третий уровень предупреждения о профилактике чумы и борьбу с ней. По предварительной информации, предупреждение продлится до конца 2020 года.

Кроме этого, местные жители призвали строго соблюдать требования по предупреждению и борьбе с бубонной чумой из-за риска распространения болезни среди населения.

Также местные власти не рекомендует охотиться на диких животных, а при выявлении случаев заболевания или подозрения на заболевание немедленно сообщать уполномоченным ведомствам.

Бубонная чума - одна из клинических форм чумы - зоонозной природно-очаговой бактериальной инфекционной болезни. Симптомы: лихорадка, тяжелая интоксикация. Характеризуется геморрагическим синдромом, серозно-геморрагическим поражением легких, лимфатической системы с образованием бормотал. Высокая летальность.

Читайте также: Китай 6 лет хранил образцы коронавируса, - The Sunday Times

Больные чумой подлежат обязательной немедленной госпитализации в специализированные стационары, которые работают в строгом противоэпидемический режим. При подозрении на чуму немедленно начинают этиотропную терапию не дожидаясь результатов лабораторного подтверждения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 июля, 2020 понедельник

больше новостей

6 июля, 2020 понедельник

5 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать