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Espreso.tvОбществоКитай закрывает село после смерти от бубонной чумы

Китай закрывает село после смерти от бубонной чумы


фото: reuters
В Китае житель Внутренней Монголии умер от бубонной чумы

Об этом сообщает CNN .

Власти региона Внутренняя Монголия закрыли село после того, как житель там умер от бубонной чумы.

О смерти было сообщено в воскресенье, и причина, бубонная чума, подтвердилась 5 августа.

Чтобы сдерживать распространение болезни, власти закрыли село Суджи Синкун, где жил мертвый пациент, и приказали ежедневно проводить дезинфекцию домов.

Все жители села прошли тест, результаты - отрицательные. 35 контактных лиц прошли карантин, они также не больны

Это уже второй случай - и первая смерть от бубонной чумы, которую Китай подтвердил в этом году.

Предыдущий случай был обнаружен в июле в Баяннур, другом городе Внутренней Монголии.

  • Напомним, в начале июля в Монголии и Китае зафиксировали вспышку бубонной чумы.
  • В Монголии, где ранее зафиксировали вспышку бубонной чумы, от этого заболевания умер 15-летний подросток.
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