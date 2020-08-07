Китай закрывает село после смерти от бубонной чумы
7 августа, 2020, 10:33
О смерти было сообщено в воскресенье, и причина, бубонная чума, подтвердилась 5 августа.
В Китае житель Внутренней Монголии умер от бубонной чумы
Об этом сообщает CNN .
Власти региона Внутренняя Монголия закрыли село после того, как житель там умер от бубонной чумы.
О смерти было сообщено в воскресенье, и причина, бубонная чума, подтвердилась 5 августа.
Чтобы сдерживать распространение болезни, власти закрыли село Суджи Синкун, где жил мертвый пациент, и приказали ежедневно проводить дезинфекцию домов.
Все жители села прошли тест, результаты - отрицательные. 35 контактных лиц прошли карантин, они также не больны
Это уже второй случай - и первая смерть от бубонной чумы, которую Китай подтвердил в этом году.
Предыдущий случай был обнаружен в июле в Баяннур, другом городе Внутренней Монголии.
- Напомним, в начале июля в Монголии и Китае зафиксировали вспышку бубонной чумы.
- В Монголии, где ранее зафиксировали вспышку бубонной чумы, от этого заболевания умер 15-летний подросток.
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