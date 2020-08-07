Китай закрывает село после смерти от бубонной чумы

7 августа, 2020, 10:33

В Китае житель Внутренней Монголии умер от бубонной чумы

Об этом сообщает CNN .

Власти региона Внутренняя Монголия закрыли село после того, как житель там умер от бубонной чумы.

О смерти было сообщено в воскресенье, и причина, бубонная чума, подтвердилась 5 августа.



Чтобы сдерживать распространение болезни, власти закрыли село Суджи Синкун, где жил мертвый пациент, и приказали ежедневно проводить дезинфекцию домов.

Все жители села прошли тест, результаты - отрицательные. 35 контактных лиц прошли карантин, они также не больны

Это уже второй случай - и первая смерть от бубонной чумы, которую Китай подтвердил в этом году.

Предыдущий случай был обнаружен в июле в Баяннур, другом городе Внутренней Монголии.