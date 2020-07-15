Первый случай: в США обнаружили бубонную чуму в белки

15 июля, 2020, 11:17

В белки в американском городе Моррисон, штат Колорадо, обнаружили бубонную чуму

Об этом пишет издание The Hill .

Представители министерства здравоохранения говорят, что белка - первый случай чумы в округе Джефферсон. Местным жителям посоветовали убрать кормушки возле домов, куда могут попасть дикие животные. Также людей просят убирать мусор во дворах, не кормить диких животных и не контактировать с мертвыми животными и грызунами.

Кроме того, чиновники советуют не выпускать животных свободно на улице, потому что они могут охотиться на диких животных и принести чуму домой.

Чума - это заразное инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Yersinia pestis. Она присутствует в организме мелких млекопитающих (крыс, мышей, белок) и блох, на них живут.

Напомним, в начале июля в Монголии и Китае зафиксировали вспышку бубонной чумы. Тогда местные власти заявили, что болезнь локализована, больные госпитализированы, а в китайском районе Внутренняя Монголия объявлен третий уровень опасности.

Случаи заболевания в Монголии обусловлены местными обычаями употребления в пищу мелких грызунов, в частности, сурков, которые могут переносить инфекцию.

От чумы там умер 15-летний подросток - вероятно, он контактировал с зараженным сурком.

Во Всемирной организации здравоохранения говорят, что случаи в Китае и Монголии не опасны.